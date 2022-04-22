Выпущены новые умные часы Fire-Boltt Ninja Pro Plus

Компания Fire-Boltt недавно выпустила в Индии новые умные часы Fire-Boltt Ninja Pro Plus. Они оснащены 1,69-дюймовым прямоугольным дисплеем с разрешением 240 x 280 пикселей. На устройстве с правой стороны расположилась функциональная кнопка. Будучи современными умными часами, они поддерживают 30 спортивных режимов и отслеживают общее количество сожженных калорий, пройденные шаги и многое другое.

Ninja Pro Plus также предлагают такие функции, как отслеживание сердечного ритма, мониторинг кислорода в крови SpO2, картирование сна и даже могут отслеживать менструальные циклы. Устройство также поставляется со встроенными играми, такими как 2048 и Flappy Bird. Согласно официальным заявлениям, умные часы могут работать до 5 дней при полной зарядке и обладают водонепроницаемостью 2 АТМ. Другие функции включают в себя 200 облачных циферблатов, управление музыкой и камерой, интеллектуальные уведомления и многое другое.