Выпущены новые умные часы Fire-Boltt Ninja Pro Plus

Ninja Pro Plus также предлагают такие функции, как отслеживание сердечного ритма, мониторинг кислорода в крови SpO2, картирование сна и даже могут отслеживать менструальные циклы. Устройство также поставляется со встроенными играми, такими как 2048 и Flappy Bird. Согласно официальным заявлениям, умные часы могут работать до 5 дней при полной зарядке и обладают водонепроницаемостью 2 АТМ. Другие функции включают в себя 200 облачных циферблатов, управление музыкой и камерой, интеллектуальные уведомления и многое другое.