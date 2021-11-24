Выпущены новые умные часы PLAYFIT SLIM и PLAYFIT STRENGTH

Производитель умных аксессуаров PLAY выпустил новые умные часы PLAYFIT SLIM и PLAYFIT STRENGTH. Они имеют 1,28-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением 240 × 240 пикселей и другие впечатляющие функции, такие как защита от воды и пыли класса IP67, монитор сердечного ритма, фитнес-трекер, а также мониторинг кислорода в крови (SpO2).

PLAYFIT SLIM имеет круглую форму с алюминиевым циферблатом. Он тонкий и имеет модный ремешок в двух цветовых вариантах - черном и синем. PLAYFIT SLIM может работать до 15 часов с аккумулятором 180 мАч.

PLAYFIT STRENGTH имеет композитный корпус из прочных материалов. Аккумулятор STRENGHT емкостью 400 мАч обеспечивает до 5 дней автономной работы. Он доступен в двух цветовых вариантах - черном галактике и зеленом милитари.

Продукты подчеркивают приверженность компании инновациям и внедрению футуристических технологий и доступным ценам. Компания надеется укрепить свои позиции на перспективном рынке носимых электронных устройств и продолжит разработку передовых и доступных продуктов для своих клиентов.
Комментарии и отзывы PLAYFIT SLIM
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