Выпущены новые умные часы PLAYFIT SLIM и PLAYFIT STRENGTH

PLAYFIT SLIM имеет круглую форму с алюминиевым циферблатом. Он тонкий и имеет модный ремешок в двух цветовых вариантах - черном и синем. PLAYFIT SLIM может работать до 15 часов с аккумулятором 180 мАч.
PLAYFIT STRENGTH имеет композитный корпус из прочных материалов. Аккумулятор STRENGHT емкостью 400 мАч обеспечивает до 5 дней автономной работы. Он доступен в двух цветовых вариантах - черном галактике и зеленом милитари.
Продукты подчеркивают приверженность компании инновациям и внедрению футуристических технологий и доступным ценам. Компания надеется укрепить свои позиции на перспективном рынке носимых электронных устройств и продолжит разработку передовых и доступных продуктов для своих клиентов.