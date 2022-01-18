Выпущены смарт-часы Ptron FORCE X11

Компания Ptron выпустила новые бюджетные смарт-часы под названием Ptron FORCE X11. Они будут конкурировать с BoAt и другими компаниями бюджетного сегмента.

Умные часы оснащены большим 1,7-дюймовым сенсорным цветным дисплеем с разрешением 240×280. Изогнутое 2,5D-стекло в сочетании с рамкой из сплава создают ощущение превосходного качества. Есть даже встроенный микрофон и поддержка звонков по Bluetooth, это означает, что вы сможете совершать и принимать звонки с часов.

Также присутствует боковая заводная головка в стиле Apple Watch, с помощью которой вы можете перемещаться по интерфейсу часов. Также вы можете настроить внешний вид часов по умолчанию по своему вкусу благодаря различным видам циферблатов. Что касается функций, связанных со здоровьем, вы получаете датчик Sp02, монитор сна, монитор сердечного ритма и поддержку 7 спортивных режимов. Аккумулятора должно хватить примерно на 7 дней при активном использовании.