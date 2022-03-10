Выпущены телевизоры Blaupunkt CyberSound Smart TV

Компания Blaupunkt объявила о выпуске своих новых моделей смарт-телевизоров в Индии. Модельный ряд включает 40-дюймовый смарт-телевизор с поддержкой HD Ready и 43-дюймовый смарт-телевизор с разрешением Full HD.

Новый смарт-телевизор Blaupunkt CyberSound доступен в 40-дюймовой модели с дисплеем HD Ready (1336x768 пикселей) с пиковой яркостью 400 нит и тонкими рамками, а также в 43-дюймовой модели с экраном Full-HD (1920x1080 пикселей) с максимальной яркостью 500 нит и безрамочным дизайном. Смарт-телевизор оснащен неуказанным четырехъядерным процессором с ядрами Cortex A53 в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Обе модели работают на неизвестной версии Android TV и предлагают доступ к магазину Google Play. Телевизор поддерживает потоковые сервисы, такие как Amazon Prime, Sony LIV и YouTube. По данным Blaupunkt, обе модели смарт-телевизоров оснащены динамиками мощностью 40 Вт с поддержкой объемного звучания. Варианты подключения на телевизоре включают двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay, три порта HDMI и два порта USB. Включенный пульт дистанционного управления поддерживает Google Assistant для голосовых команд.
Комментарии и отзывы Blaupunkt CyberSound Smart TV
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