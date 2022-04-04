Выпущены умные Skagen Falster Gen 6 с ОС Google Wear

Сегодня были представлены умные часы Skagen Falster Gen 6. Умные часы Skagen Falster Gen 6 работают под управлением ОС Google Wear и оснащены 1,28-дюймовым сенсорным дисплеем AMOLED (416x416 пикселей) с плотностью пикселей 326 ppi. Они работают на процессоре Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Смарт-часы имеют три кнопки расположенные с правой стороны. Средняя кнопка «Домой» — может вращаться для серфинга по меню, а две другие могут быть индивидуально настроены пользователем. Пользователи также могут загружать новые приложения Wear OS из Google Play.

Что касается батареи, заявлено, что умные часы Skagen Falster Gen 6 обеспечивают более 24 часов работы без подзарядки. Устройство поставляется с магнитной зарядной шайбой, компания заявляет, что часы можно зарядить на 80 процентов примерно за 30 минут зарядки. Пользователи также имеют доступ к режимам Smart Battery Modes, которые позволяют им получить больше от умных часов. Варианты подключения умных часов Skagen Falster Gen 6 включают Bluetooth v5 LE, GPS, NFC SE и Wi-Fi.