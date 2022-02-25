Выпущены умные часы BoAt Watch Blaze с процессором Apollo 3

BoAt выпустила BoAt Watch Blaze — совершенно новые доступные смарт-часы со специальной стартовой ценой. Устройство оснащено более чем 100 циферблатами, 14 спортивными режимами и защитой от воды и пыли.

BoAt Watch Blaze оснащены 1,75-дюймовый дисплеем с разрешением 320×385 пикселей, яркостью 500 нит и плотностью пикселей 341 ppi. Устройство работает от процессора Apollo 3. BoAt Watch Blaze имеют толщину 10 мм и две боковые кнопки. Он поставляется с более чем 100 циферблатами, которые можно настроить с помощью приложения boAt Hub. BoAt Watch Blaze предлагает 14 спортивных режимов, включая ходьбу, походы, езду на велосипеде, крикет, греблю и силовые тренировки.

BoAt Watch Blaze поставляется с интеллектуальным трекером активности, который записывает ежедневно сожженные калории, пройденные шаги и т. д. Часы BoAt Watch Blaze защищены от воды и пыли. Что касается батареи, компания заявляет о 10 днях автономной работы BoAt Watch Blaze, а 10-минутная зарядка обеспечивает один день автономной работы.
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