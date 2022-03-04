Выпущены умные часы Mobvoi TicWatch GTH Pro

Представлены новые умные часы Mobvoi TicWatch GTH Pro. TicWatch GTH Pro получил металлический циферблат с 1,55-дюймовым изогнутым дисплеем 2,5D. Его 20-миллиметровый ремешок для часов изготовлен из материала TPU. Размеры корпуса составляют 43,2 х 35,2 х 10,5 мм. Пользователи могут получить более сотни циферблатов с помощью приложения Mobvoi, и до трех из них можно сохранить на устройстве. TicWatch GTH Pro поддерживает Bluetooth v5.1 и обладает водонепроницаемостью до 5 атм (50 метров).

TicWatch GTH Pro работает под управлением RTOS, что делает невозможным установку дополнительных приложений. Mobvoi говорит, что умные часы обеспечивают до 10 дней автономной работы, а для полной зарядки требуется около двух часов. TicWatch GTH Pro также отслеживает четыре предполагаемых параметра здоровья своего владельца и объединяет их все в одно число, называемое «Arty Score». Параметры включают частоту сердечных сокращений (TruHR), приток крови к сердцу (eCap), стресс (HSX) и артериальный возраст (ArtyAge). Чтобы получить доступ ко всем этим данным и информации, пользователям необходимо будет подключить часы к приложению Mobvoi, доступному как для Android, так и для iOS.
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