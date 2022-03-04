Выпущены умные часы Mobvoi TicWatch GTH Pro

TicWatch GTH Pro работает под управлением RTOS, что делает невозможным установку дополнительных приложений. Mobvoi говорит, что умные часы обеспечивают до 10 дней автономной работы, а для полной зарядки требуется около двух часов. TicWatch GTH Pro также отслеживает четыре предполагаемых параметра здоровья своего владельца и объединяет их все в одно число, называемое «Arty Score». Параметры включают частоту сердечных сокращений (TruHR), приток крови к сердцу (eCap), стресс (HSX) и артериальный возраст (ArtyAge). Чтобы получить доступ ко всем этим данным и информации, пользователям необходимо будет подключить часы к приложению Mobvoi, доступному как для Android, так и для iOS.