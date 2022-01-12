Выпущены умные часы Skagen Falster Gen 6

Skagen выпустила умные часы Falster Gen 6, преемника Falster 3. Falster Gen 6 оснащен чипом Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, предлагает функцию быстрой зарядки, а также общий минималистичный дизайн. Предшественник Skagen Falster Gen 6, Skagen Falster 3, эквивалентен Fossil Gen 5. Skagen Falster Gen 6 будет доступен в некоторых городах Европы, Японии и Великобритании по цене 295 долларов.

Помимо процессора Snapdragon Wear 4100+, Falster Gen 6 имеет 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ памяти и 1,28-дюймовый дисплей. Дисплей Falster Gen 6 дополняют две физические кнопки и цифровая заводная головка. Falster Gen 6 работает на Wear OS2, как и его аналог Fossil, выпущенный в 2021 году. Предполагается, что Falster Gen 6 получит обновление до OS 3 не раньше середины года.

Новые умные часы также обладают водонепроницаемостью до 5 АТМ, Bluetooth 5.0 с низким энергопотреблением и чипом NFC. Встроенная батарея емкостью 300 мАч обеспечивает до 24 часов работы. Skagen сообщает, что Falster Gen 6 уже доступен для заказов, а первые поставки будут осуществлены в конце января 2022 года.

Комментарии и отзывы Skagen Falster Gen 6
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