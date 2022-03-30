Выпущены умные часы boAt Wave Lite

Компания boAt выпустила новые умные часы boAt Wave Lite. Умные часы boAt Wave Lite оснащены 1,69-дюймовым дисплеем с квадратным дизайном и максимальной яркостью 500 нит. Дисплей также предлагает угол обзора 160 градусов и 70-процентную цветовую гамму RGB.

Умные часы весят всего 44,8 грамма, они также имеют вращающуюся заводную головку, которая помогает пользователям получать доступ к меню и даже перемещаться по пользовательскому интерфейсу. Подобно большинству современных смарт-часов, эта модель также поддерживает монитор сердечного ритма, отслеживание кислорода в крови SpO2 и функцию наблюдения за сном.

boAt Wave Lite также поставляется с поддержкой Google Fit и Apple Health. Другие функции включают поддержку более 100 циферблатов, 7-дневное время автономной работы и отображение уведомлений, таких как звонки, текстовые сообщения и другие приложения социальных сетей. Часы также предлагают поддержку управления музыкой и камерой.