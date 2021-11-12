Выпущено обновление AMD Radeon Software Adrenalin 21.11.2

Сегодня AMD выпустила драйвер Radeon Software Adrenalin 21.11.2, который появится как раз для выпуска Battlefield 2042 в раннем доступе, который состоится позже. Общий выпуск игры намечен на 19 ноября. При тестировании в разрешении 4K UHD с настройками Ultra производительность новых драйверов на 14% выше по сравнению с предыдущими драйверами для RX 6900 XT, производительность на 15% выше для RX 6800 XT и на 11% выше для RX 6700 XT. Компания не выпускала никаких исправлений ошибок в этом выпуске.

Повышение производительности до 14% в Battlefield 2042 при настройках 4K Ultra при использовании программного обеспечения Radeon Adrenalin 21.11.2 на видеокарте Radeon RX 6900 XT 16 ГБ по сравнению с предыдущей версией программного драйвера 21.10.4.RS-431

Повышение производительности до 15% в Battlefield 2042 при настройках 4K Ultra при использовании программного обеспечения Radeon Adrenalin 21.11.2 на видеокарте Radeon RX 6800 XT 16 ГБ по сравнению с предыдущей версией программного драйвера 21.10.4.RS-432

Увеличение производительности до 11% в Battlefield 2042 при настройках 4K Ultra при использовании программного обеспечения Radeon Adrenalin 21.11.2 на видеокарте Radeon RX 6700 XT 16 ГБ по сравнению с предыдущей версией программного драйвера 21.10.4.RS-433

Поддержка Battlefield 2042