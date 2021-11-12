Выпущено обновление AMD Radeon Software Adrenalin 21.11.2

Сегодня AMD выпустила драйвер Radeon Software Adrenalin 21.11.2, который появится как раз для выпуска Battlefield 2042 в раннем доступе, который состоится позже. Общий выпуск игры намечен на 19 ноября. При тестировании в разрешении 4K UHD с настройками Ultra производительность новых драйверов на 14% выше по сравнению с предыдущими драйверами для RX 6900 XT, производительность на 15% выше для RX 6800 XT и на 11% выше для RX 6700 XT. Компания не выпускала никаких исправлений ошибок в этом выпуске.

Поддержка Battlefield 2042
  • Повышение производительности до 14% в Battlefield 2042 при настройках 4K Ultra при использовании программного обеспечения Radeon Adrenalin 21.11.2 на видеокарте Radeon RX 6900 XT 16 ГБ по сравнению с предыдущей версией программного драйвера 21.10.4.RS-431
  • Повышение производительности до 15% в Battlefield 2042 при настройках 4K Ultra при использовании программного обеспечения Radeon Adrenalin 21.11.2 на видеокарте Radeon RX 6800 XT 16 ГБ по сравнению с предыдущей версией программного драйвера 21.10.4.RS-432
  • Увеличение производительности до 11% в Battlefield 2042 при настройках 4K Ultra при использовании программного обеспечения Radeon Adrenalin 21.11.2 на видеокарте Radeon RX 6700 XT 16 ГБ по сравнению с предыдущей версией программного драйвера 21.10.4.RS-433
Комментарии и отзывы AMD Radeon Software Adrenalin 21.11.2
В NVIDIA считают, что дефицит видеокарт сохранится и в 2022 …
В NVIDIA считают, что дефицит видеокарт сохранится и в 2022 На протяжении весьма длительного времени на рынке видеокарт наблюдается заметный дефицит, так как приобре…
AMD ROCm 4.5 прекращает поддержку архитектуры "Polaris"…
AMD ROCm 4.5 прекращает поддержку архитектуры Платформа вычислительного программирования AMD ROCm - конкурент NVIDIA CUDA - отказалась от поддержки гра…
Обзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB…
Обзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KBВ линейке видеокарт NVIDIA семейство GeForce RTX 3080 Ti занимает флагманскую позицию, даже несмотря на н…
Выпущено AMD Radeon Software Adrenalin 21.10.4 исправляющее …
Выпущено AMD Radeon Software Adrenalin 21.10.4 исправляющее AMD сегодня выпустила четвертую версию Radeon Software за месяц. Бета-версия 21.10.4 устраняет критическу…
Представлена 3D-карта MSI Radeon RX 6600 Mech 2X…
Представлена 3D-карта MSI Radeon RX 6600 Mech 2XКомпания MSI пополнила ассортимент графических адаптеров моделью MSI Radeon RX 6600 MECH 2X, цена на кото…
Представлена 3D-карта XFX Radeon RX 6900 XT Speedster Zero W…
Представлена 3D-карта XFX Radeon RX 6900 XT Speedster Zero WКомпания XFX пополнила ассортимент флагманских графических адаптеров моделью Radeon RX 6900 XT Speedster …
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti будет запущена с TDP 450 Вт и нов…
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti будет запущена с TDP 450 Вт и новКомпания NVIDIA планирует выпустить новый флагманский графический процессор RTX 3090 Ti. Это тот же гр…
Intel представляет новый бренд высокопроизводительной графи…
Intel представляет новый бренд высокопроизводительной графиКорпорация Intel представила бренд своей будущей потребительской высокопроизводительной графической проду…
Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты в Full HD и 4K
Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8KОбзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8K
Обзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
Тесты Escape from Tarkov в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMDТесты Escape from Tarkov в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMD
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor