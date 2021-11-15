Выпущено обновление Samsung Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2 и Galaxy Watch3

Компания Samsung выпустила обновление программного обеспечения для ряда своих устройств Galaxy Watch , включая Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2 и Galaxy Watch3.

Обновление программного обеспечения для линейки устройств Samsung Galaxy Watch включает обновленные функции работоспособности и персонализации, включает обнаружение падения и многое другое. Samsung верит в то, что самые лучшие мобильные возможности доступны как можно большему количеству людей, что включает в себя приверженность обеспечению постоянной поддержки программного обеспечения для предыдущих моделей Galaxy Watch. И теперь, начиная с 15 ноября, новое обновление программного обеспечения также позволит владельцам Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2 и Galaxy Watch3 пользоваться новыми функциями и рядом новых циферблатов, чтобы персонализировать свои умные часы. Новое обновление для Galaxy Watch Active2 и Galaxy Watch3 дает вам возможность выбрать более высокую чувствительность для обнаружения падения. При обнаружении падения ваши часы отправят экстренное уведомление предварительно выбранным контактам, помогая гарантировать, что владелец сможет получить необходимую помощь как можно скорее.