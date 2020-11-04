Выпуск GeForce RTX 3060 Ti перенесен на 2 декабря

Недавно в сети появились основные характеристики новинки от NVIDIA, и там же можно было увидеть, что видеокарта появится на рынке 2 декабря, хотя изначально планировалось 17 ноября. Карта будет оснащена 4864 CUDA ядрами и 8 ГБ gddr6 памятью. Графическая память будет иметь 256-битную шину памяти и работающую на скорости 14 Гб/с, и пропускной способностью 448 Гб/с. Чип установленный в плату это GPU GA104-200, который получит базовую частоту 1140 МГц с возможностью буста до 1665 МГц. За 6 гигабайтную версию будут просить 378 евро.

Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
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