Выпуск видеокарты Gigabyte AMD Radeon RX 6600 Eagle 8G

Компания Gigabyte представила новую видеокарту AMD Radeon RX 6600 Eagle 8G с графическим процессором, обеспечивающим энергоэффективность, надежность и способность обеспечивать игры в разрешении 1080p с высокой частотой кадров. Новые видеокарты AMD Radeon RX 6600 основаны на революционной игровой архитектуре AMD RDNA 2 с 32 МБ высокопроизводительной кэш-памяти AMD Infinity, 8 ГБ памяти GDDR6 и технологией AMD Smart Access Memory.

Новая видеокарта AMD Radeon RX 6600 Eagle 8G также поддерживает AMD FidelityFX Super Resolution, решение с открытым исходным кодом для пространственного масштабирования, предназначенное для увеличения частоты кадров в некоторых играх. К сожалению, никакой информации о ценах или доступности по всему миру пока не опубликовано.

Система охлаждения Gigabyte Windforce 3X включает в себя три уникальных лопастных вентилятора, альтернативное вращение, композитные медные тепловые трубки, непосредственно контактирующие с графическим процессором, активные 3D-вентиляторы, охлаждение экрана и графеновую нанолубку, которые работают вместе, обеспечивая эффективное рассеивание тепла. Эти технологии охлаждения постоянно поддерживают низкие температуры, что обеспечивает более высокую и стабильную работу. Средний вентилятор вращается в обратном направлении, чтобы оптимизировать воздушный поток для отвода тепла, обеспечивая более эффективную работу при более низкой температуре. Охлаждение экрана расширяет радиатор, позволяя воздуху проходить через него, обеспечивая лучшее рассеивание тепла и предотвращая накопление тепла, чтобы улучшить стабильность. Кроме того, графеновая нано-смазка может продлить срок службы вентилятора в 2,1 раза, обеспечивая почти такой же срок службы, как у двойного шарикоподшипника, обеспечивая при этом бесшумную работу