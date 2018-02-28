Вырез на экране Asus ZenFone 5 оказался на 26% меньше, чем у iPhone X

Сегодня ночью в Барселоне компания Asus представила свои новые смартфоны Zenfone 5, Zenfone 5 Lite и Zenfone 5Z. Старшие модели получили дизайн лицевой панели в стиле iPhone X. На самой презентации даже было продемонстрировано сравнительное фото. Чуть позже тайваньский производитель опубликовал подробную информацию о передней панели своего устройства. Итак, дисплей Asus ZenFone 5 занимает 90% лицевой панели, тогда как у iPhone X этот показатель составляет 86%. Вырез или так называемая «бровь» у тайваньского смартфона на 26% меньшем, чем у iPhone X. Не лишним будет напомнить, что диагональ экрана у ZenFone 5 большем, чем у iPhone X – 6,2 против 5,8 дюйма.

Asus ZenFone 5 оснастили 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 2264:1080 пикселей, защитным стеклом Gorilla Glass с закругленными краями (2.5D) и 95,4% охватом цветового пространства NTSC, процессором Qualcomm Snapdragon 636, 4 и 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 12 Мп двойной основной камерой, 8 Мп фронтальной камерой, двумя громкоговорителями и звуковой подсистемой с поддержкой представления 192 кГц/24 бита и DTS Headphone:X (объемный звук 7.1), а также аккумулятором на 3300 мАч. В качестве операционной системы используется Android 8 Oreo с фирменной оболочкой ZenUI 5.0.