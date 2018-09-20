Виртуальная клавиатура Tap Systems

Когда мы слышим виртуальная реальность то сразу представляем игры и развлечения. Но теперь VR можно использовать и для рабочего процесса. Создали специальную клавиатуру TAP Systems одевающуюся на пальцы рук. Она состоит из удобной клавиатуры, мыши и контроллера.

В виртуальной среде Microsoft она продемонстрировала себя быстрой и простой клавиатурой для набора текста. Система Tap Systems одевается у основания ваших пальцев и обнаруживает отпечатки пальцев в качестве вводных данных. Данное устройство подключается через Bluetooth, после чего вы можете использовать любую точку поверхности. Устройство совместима с Oculus Rift и HTC Live. Стоимость виртуальной клавиатуры будет составлять 180 долларов.