Виртуальный помощник Amazon Alexa теперь доступен на умных часах Fossil Gen 6

Умные часы Fossil Gen 6 теперь имеют доступ к приложению Amazon Alexa. Носимое устройство также теперь будет поставляться с предустановленным виртуальным помощником Amazon Alexa. Пользователи Fossil Gen 6 смогут связать свои смарт-часы с телефонами, работающими на последней версии Android, за исключением версии Go и смартфонов без Google Play. После сопряжения пользователи получат возможность доступа к Amazon Alexa через Alexa Tile и приложение Alexa, которые теперь будут предлагать уникальные фирменные возможности настройки для пользователей умных часов Fossil, Michael Kors и Skagen.

Кнопки умных часов можно настроить для запуска приложения Alexa одним нажатием. Теперь пользователи смогут использовать Alexa для управления умным домом, управления музыкой, покупки продуктов, онлайн-покупок и многого другого. Следует отметить, что Google Assistant останется виртуальным помощником по умолчанию в Fossil Gen 6. Fossil Gen 6 поставляется с 1,28-дюймовым цветным сенсорным экраном AMOLED с разрешением 416x416 пикселей, который расположен на круглом циферблате диаметром 42 мм или 46 мм. Его производительность обеспечивается встроенным процессором Snapdragon Wear 4100+ в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти.