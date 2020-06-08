Visionox создаст дисплеи нового поколения

Некоторое время все говорили о том, что выпускать смартфоны с камерой под дисплеем достаточно тяжело и качество изображения довольно низкое. Однако довольно быстро оказалось, что на самом деле смартфоны с такими экранами и камерами делать можно и они даже отлично справляются с поставленными задачами. Например, китайская компания Visionox, которая занимается производством OLED-дисплеев, официально представила новую разработку и уже готовится выпускать смартфоны с камерой под дисплеем. Это очень приятный бонус, так как теперь в продажу будут поступать новые смартфоны с уникальным набором преимуществ и бонусов. Ждем новые дисплеи в продаже и тогда можно будет говорить о дальнейшем развитии событий. Все же это интересно.