Вытянутый смартфон Xiaomi Qin 2 появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в продажу необычный смартфон Xiaomi Qin 2, который был представлен на краудфандинговой площадке в июле этого года. Новинка оснащается 5,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:576 пикселей и очень вытянутым соотношением сторон 22,5:9, чипсетом Unisoc SC9832E, 1 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти, камерой разрешением 5 Мп, а также предустановленной операционной системой Android Go 9.0. Габариты смартфона равны 132,6:55,4:8,6 мм, а масса – 105 г. Также стоит отметить четыре расцветки: чёрную, розовую, голубую и красную. Цена Xiaomi Qin 2 составляет 69 долларов.