Vivo APEX 2020 получит быструю зарядку

На просторах интернета появилась информация о том, что компания Vivo планирует вскоре выпустить в продажу свой новый смартфон, который обладает просто нереальной скоростью зарядки. Смартфон получил название Vivo APEX 2020 и при этом может похвастаться действительно скоростной зарядкой беспроводного типа. Пользователь может просто взять устройство, покласть на зарядную станцию и уже через несколько десятков минут смартфон будет заряжен полностью. Это очень крутой бонус, который позволит насладиться качеством контента на смартфоне без страха в определенный момент остаться без процентов батареи. С другой стороны, о каких-либо дополнительных бонусах смартфона нам пока что ничего не известно. Но они должны быть в нем.