Vivo Apex 2020 без рамок

В последнее время крупные производители смартфонов стали довольно активно работать в сторону минимальных рамок и выдвижных камер, чтобы предоставить пользователю максимально привлекательный гаджет с громадным дисплеем. Таким смартфоном будет, к примеру, модель Vivo Apex 2020. производитель пока что официально не анонсировал продукт и это лишь фотография, предоставленная инсайдером, но выглядит она очень даже убедительно, учитывая, что предыдущий смартфон компании выглядит практически точно так же. У гаджета имеется привлекательная лицевая панель, которая позволяет вам наслаждаться качественным контентом и не отвлекаться на вырез в дисплее или нечто подобное, плюс у пользователя будет продвинутая система камер.