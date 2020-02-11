Vivo Apex 2020 без рамок

2020-02-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vivo Apex 2020; [77]
В последнее время крупные производители смартфонов стали довольно активно работать в сторону минимальных рамок и выдвижных камер, чтобы предоставить пользователю максимально привлекательный гаджет с громадным дисплеем. Таким смартфоном будет, к примеру, модель Vivo Apex 2020. производитель пока что официально не анонсировал продукт и это лишь фотография, предоставленная инсайдером, но выглядит она очень даже убедительно, учитывая, что предыдущий смартфон компании выглядит практически точно так же. У гаджета имеется привлекательная лицевая панель, которая позволяет вам наслаждаться качественным контентом и не отвлекаться на вырез в дисплее или нечто подобное, плюс у пользователя будет продвинутая система камер.


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