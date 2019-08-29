Vivo NEX 3 5G анонсируют в сентябре

Производитель Vivo готовит к анонсу свой новый концептуальный смартфон линейки NEX.

Согласно официальному заявлению компании, Vivo NEX 3 дебютирует в сентябре. Скорее всего, объявят в начале следующего месяца.

Смартфон получит поддержку сети пятого поколения, быструю зарядку на 44 Вт, процессор Snapdragon 855 Plus и основную камеру на 64 мегапикселя с модулем Samsung ISOCELL Bright GW1. Аппарат получит дисплей, который будет занимать 99.6% площади всей передней панели устройства. Фронтальная камера будет выдвижная.

Сколько будет стоить новинка, пока неизвестно.