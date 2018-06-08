Vivo NEX прямиком из будущего

Производители смартфонов в последнее время стали очень активно работать над созданием смартфона, который может обойтись без каких-либо элементов на фронтальной панели. То есть, устанавливают дисплей, а камеру и прочие элементы управления убирают. Новинка под названием Vivo NEX является рабочим устройством, которое вскоре отправят в продажу. Это довольно крутая новинка — на фронтальной стороне у нас только дисплей, больше ничего. Выглядит устройство как гаджет будущего, на таком будет приятно и удобно играть в игры, запускать фильмы и все в таком духе. На тыльной же стороне у нас расположена камера, точнее система из двух камер, плюс вспышка. Сканер отпечатков пальцев тоже есть, он расположен под дисплеем, то есть прямо под стеклом и не закрывает обзор. Это действительно смартфон будущего.