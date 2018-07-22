Vivo Nex мощный аппарат

Компания Vivo выпустила на рынок более мощную модель. Габариты новинки: 7,98 х 77 х 162 мм при весе 199 граммов .Предусмотрены двойная (12 + 5 Мп) основная камера и 8-мегапиксельная лицевая, а также 8 Гб ОЗУ, флэш-накопитель на 128 Гб и АКБ на 4000 мА/ч. Роль ОС исполнит Android 8.1 Oreo, которую дополняет надстройка Funtouch OS 4.0.Предусмотрены двойная (12 + 5 Мп) основная камера и 8-мегапиксельная лицевая, а также 8 Гб ОЗУ, флэш-накопитель на 128 Гб и АКБ на 4000 мА/ч. Роль ОС исполнит Android 8.1 Oreo, которую дополняет надстройка Funtouch OS 4.0. О стоимости смартфона пока неизвестно.