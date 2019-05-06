Vivo S1 Pro стоит своих денег

Официально представлен довольно интересный смартфон Vivo S1 Pro, который порадует вас сразу несколькими моментами. Во-первых, у этого смартфона выезжает камера из корпуса и никакого выреза на фронтальной панели нет. Вы получаете полноценный дисплей на всю лицевую панель и это достаточно круто по нынешним меркам. Во-вторых, сканер отпечатков пальцев здесь спрятан внутри самого дисплея и вы можете не думать о неудобном сканере на тыльной стороне корпуса. В-третьих, смартфон продается в двух комплектациях — 6/256 и 8/128 гигабайт. Оба варианта за 400 долларов, вам лишь нужно выбрать то, что важнее — лишняя встроенная память или дополнительная оперативная память для запуска нескольких игр одновременно. Идеальное устройство как по мне.