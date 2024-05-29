Vivo S19 Pro представят уже завтра

Если верить официальной информации, компания Vivo официально представит новые модели смартфонов S19 и S19 Pro уже завтра, 30 мая, в 19:00 по местному времени в Китае. И чтобы подогреть интерес к данному продукту, компания накануне анонса выпустила серию тизеров на своей странице в социальной сети Weibo, благодаря чему до презентации пользователи получили неплохой перечень характеристик гаджета. Судя по представленным слайдам, смартфон S19 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, при этом толщина устройства составит всего 7,19 мм. Также смартфон может похвастаться первой студийной камерой с полным фокусным расстоянием для портретной съёмки, но на деле это достаточно спорное заявление. Кроме того, серия смартфонов S19 будет работать без каких-либо проблем даже при температуре -20 °C, что в определённых регионах мира является огромным преимуществом, и потенциальный покупатель сможет непрерывно слушать музыку в течение 145 часов.

Также ожидается, что смартфон S19 Pro получит батарею ёмкостью 5500 мАч, но обе модели будут поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. Также у них будет одинаковый 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1.5K, но у смартфона S19 экран будет плоским, а у S19 Pro — с изогнутыми краями. Кроме того, смартфон S19 будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, тогда как S19 Pro получит MediaTek Dimensity 9200+. Основная камера S19 получит 50-мегапиксельный главный сенсор и 8-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру. А у S19 Pro получит 50-мегапиксельную камеру с сенсором Sony IMX920, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный телеобъектив с сенсором Sony IMX816.