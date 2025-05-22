Vivo S30 и S30 Pro mini показали на студийных фото

Китайские блогеры и СМИ опубликовали качественные фотографии смартфонов Vivo S30 и S30 Pro mini, официальная презентация которых ожидается 29 мая. Технические характеристики грядущих новинок пока не раскрываются.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Vivo S20 оснащается 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 6,67-дюймовым плоским AMOLED-экраном BOE Q10 с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, частотой ШИМ-регулировки 3840 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50-Мп (поддержка OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой с разрешением 50 Мп с автофокусом, корпусом толщиной 7,19 мм, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной прошивкой OriginOS 5 на базе операционной системы Android 15.