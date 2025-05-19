Vivo S30 mini показали на пресс-рендерах

Компания Vivo объявила, что официальный дебют смартфонов Vivo S30 и Vivo S30 Pro mini состоится 29 мая в Китае. Также производитель опубликовал качественные изображения грядущих новинок. Судя по рендерам, смартфоны оснастят тройной основной камерой, плоской боковой рамкой из авиационного алюминия, а также розовой, желтой, голубой и чёрной расцветками корпуса.

Напомним, что выпущенное в ноябре прошлого года предыдущее поколение в лице Vivo S20 имеет в своем оснащении 4-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, частотой ШИМ-регулировки 3840 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50-Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру с разрешением 50 Мп с автофокусом, корпус толщиной 7,19 мм, АКБ ёмкостью 6500 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт.