Vivo S30 оценили в 375 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Vivo S30, которая основана на 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 722.

Новинку также оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 пикселей, кадровой частотой до 120 Гц, частотой ШИМ-затемнения 3840 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-700V и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ W-типа с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), селфи-камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и корпусом толщиной 7,49 мм. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 375 долларов за версию с 12/256 ГБ памяти.