Vivo T4 Ultra получит перископную камеру

Авторитетный информатор Йогеш Брар поделился первыми подробностями о смартфоне Vivo T4 Ultra, релиз которого ожидается уже в следующем месяце. По данным источника, новинку оснастят производительным 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9300, 6,67-дюймовым изогнутым pOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, тыльной камерой с главным модулем на базе сенсора Sony IMX921 и 50-Мп модулем с перископическим телеобъективом, а также поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки.

Напомним, что месяц назад был представлен смартфон Vivo T4 5G, который получил чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2392:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 7300 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт, защиту от влаги и пыли (IP65), прочность по стандарту MIL-STD-810H, модем 5G и корпус толщиной 7,89 мм.
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