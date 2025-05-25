Vivo T4 Ultra получит перископную камеру

Напомним, что месяц назад был представлен смартфон Vivo T4 5G, который получил чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2392:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 7300 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт, защиту от влаги и пыли (IP65), прочность по стандарту MIL-STD-810H, модем 5G и корпус толщиной 7,89 мм.