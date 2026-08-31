Vivo T5 5G получит защиту от воды и батарею на 7050 мАч

Компания Vivo опубликовала официальные изображения и подробности о среднебюджетном смартфоне Vivo T5 5G, который будет представлен в Индии уже 2 сентября. Итак, производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7500 Turbo с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G625 MC2 (набирает в бенчмарке AnTuTu более 1,2 миллиона баллов), 6,83-дюймового изогнутого AMOLED-экрана с разрешением 1.5K, кадровой частотой до 144 Гц и яркостью в режиме HBM 2000 нит, сдвоенной тыльной камеры с главным модулем на 50-Мп сенсоре Sony, аккумулятора ёмкостью 7050 мАч, а также полноценной защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.

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