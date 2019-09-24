Vivo U10 смотрится шикарно

Официально представлен смартфон Vivo U10, который создавали специально для тех, кто хочет получить максимально доступное устройство за свои деньги. Смартфон стоит 130 долларов, за эту сумму вы получаете большой экран с совершенно небольшим вырезом, на тыльной стороне находится система из трех камер и вспышки. Выглядит это решение очень даже привлекательно, особенно если учитывать, что производитель поставил довольно неплохую начинку. Найти нечто более достойное за эти деньги у вас точно не получится, да и компания Vivo уже зарекомендовала себя как надежного производителя с самыми современными технологиями. Осталось дождаться старта продаж у нас в стране и можно будет говорить более предметно о данном продукте. Пока что рано сравнивать.