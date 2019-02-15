Vivo V15 Pro с выдвижной фронтальной камерой показался на фото

В сети появились качественные фотографии смартфона Vivo V15 Pro, который будет представлен уже 20 февраля. Главной особенностью устройства станет выдвижная фронтальная камера разрешением 32 Мп. Утверждается, что она приходит в рабочее состояние всего за 1 секунду. Также смартфон получит стильно скомпонованную тройную камеру на 48, 8 и 5 Мп, новенький чипсет Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED, который занимает 90% площади передней панели, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 3700 мАч, 3,5 мм разъем для наушников, слот для SIM-карт и карты памяти microSD, а также разъем MicroUSB.