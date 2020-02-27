Vivo V19 (2020) с хорошей камерой

В последнее время производителям смартфонов стало все сложнее привлекать к себе внимание аудитории, так как все фишки уже показаны, а новых технологий практически нет. Кто-то пытается делать упор на дисплее, кто-то хочет сделать крутой процессор, чтобы можно было играть в игры и наслаждаться этим, а кому-то достаточно поставить несколько камер на тыльной панели. К примеру, в продажу готовится смартфон Vivo V19 (2020), главной особенностью которого является основная камера на 48 мегапикселей. Этого хватит, чтобы вы могли совершенно спокойно снимать кадры в высоком разрешении и получать от конечного результата абсолютно привлекательный контент. С другой стороны, если вы не большой фанат фотографии, то вам такая фишка и не нужна.