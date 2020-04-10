Vivo V19 с быстрой зарядкой на 33 Вт

Компания Vivo на глобальном рынке анонсировала новый среднебюджетный смартфон.

Новинка получила название Vivo V19. Это первый смартфон компании с двойной селфи-камерой.

Где главный модуль селфи-камеры на 48 Мп с поддержкой ночной съёмки, а второй модуль широкоугольный объектив на 8 Мп.

Vivo V19 оснастили 6.44 дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением FHD+ и подэкранным сканером отпечатков пальцев. За производительность Vivo V19 отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 712 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

Основная камера новинки получила четыре модуля: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Смартфон также оснастили разъемом для наушников, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. Работает смартфон под управлением Android 10 с фирменной оболочкой Funtouch OS 10.