Vivo V20 Pro 5G представят конце ноября

На прошлой неделе Vivo анонсировала смартфон Vivo V20. На мероприятии компания также анонсировала смартфон Vivo V20 SE. Теперь компания заявила что анонсирует телефон Vivo V20 Pro 5G в ноябре.

Vivo V20 Pro 5G получит 6,44-дюймовым AMOLED-дисплей, который поддерживает разрешение 1080 x 2400 пикселей. За производительность смартфона будет отвечать процессор Snapdragon 765G в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Большая выемка на экране Vivo V20 Pro 5G имеет 44-мегапиксельную основную селфи-камеру с поддержкой автофокуса и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. На задней панели телефона установлена ​​тройная камера, которая включает 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную многофункциональную камеру, а также 2-мегапиксельную монохромную камеру. линза.

Питаться новинка будет от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Работает Vivo V20 Pro 5G на ОС Android 10 с оболочкой FunTouch OS 10. Новинка будет доступная в таких цветах, как Midnight, Sunset Melody и Moonlight Sonata за 480 долларов США.