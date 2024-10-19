Vivo X Fold4 получит аккумулятор на 6500 мАч

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о складном смартфоне Vivo X Fold4, который еще не был представлен официально. Регулятор раскрыл наличие аккумулятора ёмкостью 6500 мАч. Стоит отметить, что модель предыдущего поколения в лице Vivo X Fold3 Pro имеет батарею ёмкостью 5700 мАч, а Samsung Galaxy Z Fold6 – 4400 мАч.

Напомним, что X Fold3 Pro характеризуется 8,03-дюймовым гибким дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2480:2200 пикселей, 6,53-дюймовым внешним экраном AMOLED с разрешением 2748:1172 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной тыльной камерой Zeiss с модулями на 50 Мп (сенсор OmniVision OV50H с оптической стабилизацией), 64 Мп (телеобъектив и датчик OV64B) и 50 Мп (сверхширик на Samsung JN1), двумя фронтальными камерами разрешением по 32 Мп, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.