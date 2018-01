Vivo X20 Plus со сканером в экране сертифицирован в Китае

В базе данных одного из китайских регуляторов (CCC) засветился смартфон Vivo X20 Plus UD, который еще не был представлен официально. Характеристики устройства не приводятся, но уже в названии скрыто предостаточно – Under Display, то есть «под экраном», означает встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Напомним, что компания Synaptics, первой запустившая массовое производство сканеров отпечатков пальцев, встраиваемых в экран, обещала, что на CES 2018 будет представлен первый смартфон с таким датчиком. Было уточнено, что смартфон выпустит крупная компания. Судя по всему, ею выступит компания BBQ, а устройством этим является Vivo X20 Plus UD.

Напомним, что смартфоны Vivo X20 и X20 Plus оснастили 6,01- и 6,43-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, занимающим 85,3% и 86,11% передней панели, соответственно, двойной основной камерой с 12-Мп модулем с апертурой f/1.8 и вспомогательным на 5 Мп, 12 Мп камерой для селфи со вспышкой, процессором Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3245 и 3905 мАч, соответственно и функцией распознавания лица Face Wake.