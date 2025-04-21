Vivo X200 Pro mini вышел в новой расцветке

Как и ожидалось, компания Vivo выпустила смартфон X200 Pro mini в новой лиловой расцветке. Ранее аппарат был доступен в черном, белом, розовом и зеленом цветовых вариантах. Напомним, что X200 Pro mini имеет в своем оснащении 6,31-дюймовый дисплей 8T LTPO AMOLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 4500 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, топовый процессор MediaTek Dimensity 9400, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, тыльную камеру Zeiss с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-818 оптического размера 1/1.28 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3-кратное оптическое приближение), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 5700 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли (IP69/IP68).

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