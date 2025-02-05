Vivo X200 Pro возглавил рейтинг бенчмарка AnTuTu

Напомним, что Vivo X200 Pro также оснащается тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-818), 200 Мп (ISOCELL HP9 и 85-мм оптика) и 50 Мп (сверхширик), 32-Мп фронтальной камерой с автофокусировкой, 6,78-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 4500 кд/кв.м, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок соответственно, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, стереодинамики, вибромотором и поддержкой спутниковой связи.