Vivo X200 Pro возглавил рейтинг бенчмарка AnTuTu

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов под управлением операционной системой Android. На первом месте обосновался Vivo X200 Pro (Satellite Edition) на чипсете MediaTek Dimensity 9400 с рекордными 2896624 баллами. В тройку вошли OnePlus Ace 5 Pro и Red Magic 10 Pro+ на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Также в десятке можно найти iQOO 13 и Neo10 Pro, Vivo X200 и X200 Pro Mini, OnePlus 13, OPPO Find X8 Pro (Satellite Edition) и Honor Magic 7 Pro.

Напомним, что Vivo X200 Pro также оснащается тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-818), 200 Мп (ISOCELL HP9 и 85-мм оптика) и 50 Мп (сверхширик), 32-Мп фронтальной камерой с автофокусировкой, 6,78-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 4500 кд/кв.м, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок соответственно, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, стереодинамики, вибромотором и поддержкой спутниковой связи.