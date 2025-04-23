Vivo X200 Ultra показали на студийных фото

В сети появились студийные фотографии недавно представленного флагманского смартфона Vivo X200 Ultra во всех расцветках. Судя по первым обзорам, огромная выпирающая шайба основной камеры оказалась не такой уж большой проблемой. Некоторые блогеры утверждают, что неожиданно она может служить упором для пальца. Что касается самого главного, фотовозможностей новинки, дождемся тестов от авторитетных изданий.

Напомним, что в смартфоне используется тройная камера с модулями на 50 Мп (35-мм объектив Zeiss с диафрагмой f/1.6, датчик Sony LYT-818 оптического размера 1/1.28 дюйма и OIS), 50 Мп (14-мм оптика Zeiss с светосилой f/2.0, сенсор Sony LYT-818 и оптическая стабилизация), 200 Мп (85 мм супертелеобъектив Zeiss APO с апертурой f/2.27, датчик Samsung HP9 размера 1/1.4 дюйма и OIS).

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