Vivo X200 Ultra получит два чипа для обработки изображений

Судя по информации инсайдеров, смартфон Vivo X200 Ultra будет оснащён не одним, а сразу двумя специальными чипами для обработки изображений. Чип Vivo V3+ будет выполнять функции традиционного ISP, занимаясь постобработкой и улучшением фотографий. Кроме того, будет использоваться чип Vivo VS1, который будет работать как Pre-ISP. VS1 будет выполнять первичные этапы обработки, улучшая экспозицию и фокусировку, а также занимаясь изображением на уровне стека. Затем данные передаются чипу Vivo V3+, который выполняет более ресурсоёмкие задачи — применяет фильмы шумоподавления и повышения резкости. Модуль Pre-ISP — не новинка, хотя конкретная реализация от Vivo может быть уникальной.

Google использует ISP-чипы с предобработкой в чипе Tensor G3 для оптимизации данных RAW в устройствах Pixel 8. Apple применяет технологию Deep Fusion перед генерацией JPEG, а Samsung и Qualcomm интегрируют ISP-технологию в своих чипах Exynos и Snapdragon для улучшения работы в условиях низкой освещённости и динамического диапазона. Vivo X200 Ultra также будет оснащён чипом Snapdragon 8 Elite, который получил встроенный ISP. Однако добавление специализированных чипов помогает быстрее считывать данные с датчиков и снижает нагрузку на процессор, улучшая энергоэффективность. Компания заявила, что флагман, который выйдет в апреле, обеспечит фотографии уровня профессиональных зеркальных камер, которые будут улучшены с помощью переработанного тройного модуля камер.
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