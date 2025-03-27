Vivo X200 Ultra получит два чипа для обработки изображений

Google использует ISP-чипы с предобработкой в чипе Tensor G3 для оптимизации данных RAW в устройствах Pixel 8. Apple применяет технологию Deep Fusion перед генерацией JPEG, а Samsung и Qualcomm интегрируют ISP-технологию в своих чипах Exynos и Snapdragon для улучшения работы в условиях низкой освещённости и динамического диапазона. Vivo X200 Ultra также будет оснащён чипом Snapdragon 8 Elite, который получил встроенный ISP. Однако добавление специализированных чипов помогает быстрее считывать данные с датчиков и снижает нагрузку на процессор, улучшая энергоэффективность. Компания заявила, что флагман, который выйдет в апреле, обеспечит фотографии уровня профессиональных зеркальных камер, которые будут улучшены с помощью переработанного тройного модуля камер.