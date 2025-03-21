Vivo X200 Ultra получит огромную систему камер

Смартфон Vivo X200 Ultra — долгожданный флагман бренда, который должен выйти уже в следующем месяце. Перед официальным анонсом топ-менеджер компании Хан Боксяо раскрыл новые подробности о впечатляющей камере устройства, чтобы привлечь к гаджету побольше внимания. Стоит напомнить, что ранее стало известно, что X200 Ultra получит сенсоры, разработанные в сотрудничестве с Fujifilm, а теперь можно рассмотреть их поближе. Камеры занимают значительную часть верхней половины устройства и выглядят весьма крупными. Главной изюминкой станет кастомизированный перископный модуль Samsung ISOCELL HP9 с разрешением 200 Мп — он предложит эквивалентное фокусное расстояние 85 мм и увеличенную диафрагму, которая собирает на 38% больше света, чем у предшественника.

Также подтверждены новые технологии линз, усовершенствованный призменный механизм и специальное покрытие для объективов. Основная камера на 50 Мп (эквивалент 35 мм) и ультраширокий объектив с углом обзора 14 мм основаны на сенсорах Sony LYT-818. При этом ультраширокоугольный модуль 1/1.28” значительно больше стандартных решений на рынке. К сожалению, глобального релиза не ожидается — X200 Ultra станет очередным эксклюзивом для Китая, пополнив ряды Ultra-флагманов, недоступных за пределами страны. Вероятно, устройство можно будет купить посредством серого импорта, но обычно стоимость в данном случае заметно выше, да и если вы не большой фанат мобильной фотографии, то в этом нет смысла.
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