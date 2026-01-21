Vivo X200T получит топовую камеру Zeiss

Компания Vivo объявила, что официальный релиз смартфона Vivo X200T состоится 27 января. Производитель подтвердил наличие флагманской однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,7 ГГц и графическим адаптером Immortalis-G925, тройной тыльной камеры ZEISS с модулями разрешением 50 Мп (крупный сенсор Sony IMX921 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик на датчике JN1) и 50 Мп (70-мм телеобъектив на сенсоре Sony IMX882), защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также предустановленной операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой OriginOS 6.