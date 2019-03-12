Vivo X27 выпустят в трех вариантах

Vivo X27 - предстоящий флагман, выпуск которого запланирован на 19 марта в Китае. Новинка будет иметь три разных варианта.

Один из вариантов Vivo X27 будет оснащен 6,39-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19: 5: 9. Внутри Qualcomm Snapdragon 675 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт через USB-C. Устройство также поставляется с тройной основной камерой, 48MP + 13MP + 5MP, и 16 МП селфи-камерой.

Второй вариант оснащен более мощным процессором Snapdragon 710 SoC и обладает большей внутренней емкостью 256 ГБ. Емкость аккумулятора такая же, но вместо быстрой зарядки 18 Вт рассчитан на 22,5 Вт.

Версия Pro оснащен большим 6,7-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20: 5: 9. По техническим характеристикам телефон работает на Snapdragon 710 SoC, 8 ГБ оперативной памяти и имеет 256 ГБ встроенной памяти. X27 Pro также оснащен 32-мегапиксельной камерой для селфи, в то время как основной массив камер оснащен 48-мегапиксельной, 15-мегапиксельной и третьим датчиком камеры ночного видения. Официальный анонс смартфона Vivo X27 Pro ожидается в текущем месяце.