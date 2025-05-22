Vivo X300 Pro получит огромный экран

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии Vivo X300, официальный релиз которых ожидается грядущей осенью. Итак, Vivo X300 Pro получит 6,85-дюймовый дисплей, Vivo X300 – 6,78-дюймовый экран, а компактному Vivo X300 Pro mini достанется 6,31-дюймовая панель. Во всех моделях будут использоваться дисплеи Real-RGB OLED. Остальные характеристики пока не сообщаются.

Напомним, что представленный в прошлом октябре Vivo X200 имеет в своем оснащении 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9400, оперативную память LPDDR5, флеш-память UFS 4.0, 6,67-дюймовый экран LTPS AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит, фронтальную камеру на 32 Мп, тыльную камеру разрешением 50 Мп (Sony LYT-818 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик и OIS) и 50 Мп (сенсор IMX882, 3-кратное оптическое приближение и оптическая стабилизация), батарею ёмкостью 5800 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт и защиту от пыли и воды (IP68/IP69).
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