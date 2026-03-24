Vivo X300 Ultra получит новую камеру Sony

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробные характеристики основной камеры в топовом камерофоне Vivo X300 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (новый датчик изображения Sony LYT901 оптического формата 1/1.12 дюйма и 35 мм оптика с светосилой F1.85 и стабилизацией уровня CIPA 6.5), 50 Мп (сенсор LYT818 формата 1/1.28 дюйма с 14-мм объективом и диафрагмой F2.0, а также стабилизацией уровня CIPA 6.0), 200 Мп (телеобъектив на датчике Samsung HP0 с оптического размера 1/1.4 дюйма, 85-мм оптикой с диафрагмой F2.67 и стабилизацией CIPA 7.0 и 5-Мп (12-канальный датчик для цветопередачи). Стоит отметить, что оптика в камере создается в сотрудничестве с легендарной компанией Zeiss.