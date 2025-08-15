Vivo X300 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo X300, презентация которого ожидается грядущей осенью. Итак, бенчмарк подтвердил наличие некой однокристальной системы с четырьмя ядрами с частотой 2,7 ГГц, тремя ядрами с частотой 3,5 ГГц, одним ядром с тактовой частотой 4,21 ГГц и графическим адаптером Mali-G1-Ultra MC12. Предполагается, что речь идет о топовом процессоре MediaTek Dimensity 9500. Также бенчмарк сообщает о 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системе Android 16. Аппарат набрал 2354 и 7129 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Согласно ранним слухам, Vivo X300 сможет похвастаться продвинутым перископным модулем с призматической оптикой.