Vivo X300s полностью рассекречен

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Vivo X300s, который будет представлен уже 30 марта вместе с камерофоном Vivo X300 Ultra. Итак, аппарат оснастят плоским 6,78-дюймовым экраном OLED BOE Q10+ с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц, металлической боковой рамкой, тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 200 Мп (перископический телеобъектив) и 50 Мп (сверхширик), 3-нанометровой флагманской платформой MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графикой Arm G1-Ultra, аккумулятором ёмкостью 7100 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно, стереодинамиками, подэкранным ультразвуковым дактилоскопом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69 и портом USB 3.2.