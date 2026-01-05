Vivo X300s получит аккумулятор на 7000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о новом смартфоне Vivo, которым, как предполагается, станет X300s. Смартфону приписывают наличие топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500+, плоского 6,78-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1,5K, круглого блока основной камеры с 200-Мп главным модулем и перископным модулем, подэкранного 3D-ультразвукового сканера отпечатков пальцев, батареи ёмкостью 7000 мАч с кремниевым анодом и защиты от воды.

Напомним, что представленный осенью базовый Vivo X300 оснащается процессором MediaTek Dimensity 9500, 6,31-дюймовым LTPO OLED-экраном BOE Q10+ с разрешением 2640:1216 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, тройной тыльной камерой Zeiss с модулями на 200 Мп, 50 Мп сверхширик и 50 Мп (перископический модуль с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 6040 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, корпусом толщиной 7,95 мм из алюминиевого сплава и стекла, ультразвуковым 3D-дактилоскопом, стереодинамиками и защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69.
