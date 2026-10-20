Vivo X500 Ultra получит 144-Гц 2K-экран

Сетевые источники раскрыли подробности о топовом камерофоне Vivo X500 Ultra, выход которого ожидается в марте или апреле следующего года. Устройству приписывают наличие флагманской 2-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц, графическим ускорителем Adreno 850 и нейронным ускорителем, 6,85-дюймового экрана BOE LTPO с разрешением 2K+, кадровой частотой 144 Гц, симметричной рамкой и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, батареи ёмкостью 7000 мАч, а также основной камеры с 200-Мп модулем с перископическим телеобъективом. Напомним, что в сентябре этого года были представлены модели Vivo X500, X500 Pro и X500 Pro Max.